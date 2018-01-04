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5 إصابات جديدة بـ«إنفلونزا الطيور» وإتلاف شحنة مهربة إلى المدينة

5 إصابات جديدة بـ«إنفلونزا الطيور» وإتلاف شحنة مهربة إلى المدينة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد الإِصَابَات المُؤكّدَة بمرض إِنْفِلْوَنْزَا الطيور خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت على مستوى المملكة 5 حالات.

وأَوْضَحَ بيان لوزارة البيئة، اليوم الْجُمُعَة، أن حَالَة واحدة سجلت في الأحساء، وأُخْرَى في محافظة الدوادمي، واثنتين في ضواحي الرياض، وجميع الإِصَابَات تم اكتشافها في أحواش تربية تقليدية عدا حَالَة واحدة في مشروع دواجن بالخرج.

وأَضَافَت الوزارة، أن المسوحات الوبائية أَظْهَرَت إصابتين جديدتين في بريدة والبكيرية بأحواش تربية تقليدية، وَتَمَّ تطبيق خطة الطوارئ فور تأكيد الإِصَابَات.

وفي الجانب الميداني، واصلت الفرق البيطرية في ضرماء إِجْرَاءَات التخلص الصحي الآمن من مشروع إِنْتَاج دواجن في محيط دائرة قطرها 10 كم من المشروع، بينما تتابع الفرق في محافظات: الخرج، وحريملاء، وضرماء، والأحساء، وبريدة، والبكيرية، والدوادمي، إِجْرَاءَات التخلص الصحي الآمن من الطيور المصابة في عدد من أحواش التربية التقليدية.

وفي جانب التشخيص المخبري، اسْتَقْبَلَ المختبر بالرياض حتى اليوم (الْجُمُعَة) (2449 عينة) لفحصها، وجُمعت العينات بِنَاءً عَلَى بلاغات المواطنين.

وعلى صعيد تطبيق إِجْرَاءَات حظر نقل الدواجن بين المناطق إلا بتصريح من الوزارة، أتلفت فرق المراقبة شحنة طيور عددها (640) طائراً تم تهريبها من جدة إلى المدينة الْمُنَوَّرَة، إِضَافَةً إلى إِرْسَالية دواجن حية خارجة من مِنْطَقَة الرياض إلى مِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة.

وأكدت الوزارة على معاقبة منتهكي الْحَظْر بغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، ووقف الترخيص، أو إلغائه بالنسبة للمشاريع الإِنْتَاجية.

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