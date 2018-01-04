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وزير الصحة لأهالي المدينة: امنحونا مزيداً من الوقت وسترون ما يسركم

وزير الصحة لأهالي المدينة: امنحونا مزيداً من الوقت وسترون ما يسركم
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تواصل – فريق التحرير:

‎وعد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن تشهد ‏المدينة الْمُنَوَّرَة خلال العام المقبل تشغيل مُسْتَشْفَى الميقات الجديد ‏بسعة 300 سرير، بعد اعْتِمَاد الماليات الخَاصَّة بإنهاء إِجْرَاءَات تجهيز المُسْتَشْفَى، وتأمين الأجهزة الطبية والمعدات، تَمْهِيدَاً لتشغيله.

وطلب الربيعة، خلال زيارته لمِنْطَقَة المدينة الْمُنَوَّرَة، من الأهالي منحه مزيداً من الوقت وسوف يلمسون مَا يسرهم من خدمات صحية مميزة.

وأوضح، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 72%، ويجري العمل على إنهائه وتشغيله بكامل طاقته في الموعد المحدد.

وأَضَافَ الربيعة أن نسبة الإنجاز في المُسْتَشْفَى العام الجديد، سعة 500 سرير في مدينة الملك عبدالله بجوار مُسْتَشْفَى الولادة الحالي، وصلت إلى 95%، حيث تم تشغيل العيادات الخارجية لخدمة المرضى من أَهَالِي المدينة.

ودعا وزير الصحة المواطنين للتواصل مع هاتف رقم 937؛ لتقديم شكاوى نقص الأدوية في منشآت الوزارة، وأنه سيتم معالجتها.

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