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تركوا عملهم منذ 6 أشهر.. عودة 31 ألف «عاطل» لسوق العمل مجددا

تركوا عملهم منذ 6 أشهر.. عودة 31 ألف «عاطل» لسوق العمل مجددا
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تواصل – الرياض:

أظهرت تقارير حديثة، أن ثلث العاملين ممن تركوا أعمالهم خلال الشهور الستة الماضية عادوا لمباشرة أعمالهم من جديد، وبلغ عددهم 31.376 عاملا يمثلون 36.7% من العاطلين الذين سبق لهم العمل.

وأكدت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والخاصة بسوق العمل للربعين الثاني والثالث من عام 2017 انخفاض نسبة العاطلين عن العمل ممن سبق لهم العمل بنسب متفاوتة بين الذكور والإناث.

وأضافت أن نسبة العاطلين ممن سبق لهم العمل كانوا يمثلون 11.6% من العاطلين عن العمل خلال الربع الثاني، حيث بلغ عددهم 85.373 عاطلا من مجموع 736.321 عاطلا عن العمل، يمثل الذكور 21% منهم بمجموع 70.246 من أصل 333.758 عاطلا، والإناث 3.8% بمجموع 15.127 من أصل 402.563 عاطلة عن العمل، في حين بلغت نسبتهم في الربع الثالث 7.2% وبمجموع 53.997 من أصل 745.148 عاطلا عن العمل، حيث يمثل الذكور ممن سبق لهم العمل نسبة 12.8% من العاطلين وبمجموع 43.237 من أصل 338.071 عاطلا، والإناث 2.6% بمجموع 10.760 من أصل 407.077 عاطلة عن العمل.

وبينت الأرقام الواردة في تقريري الربع الثاني والثالث أن نسبة العاطلين الذين سبق لهم العمل انخفضت بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث بعد تقلص مجموع العاطلين ممن سبق لهم العمل من 85.373 إلى 53.997، وفقا لـ”الوطن”.

وتظهر التقارير أن حوالي 31.376 عاطلا ممن تركوا أعمالهم خلال الشهور الستة الماضية عادوا إلى العمل قبل نهاية العام وبنسبة 36.7% ممن تركوا أعمالهم خلال ذات الفترة، ليشكل مجموع الذكور العائدين إلى أعمالهم 38.5% بمجموع 27.009 ممن تركوا أعمالهم بعد انخفاض مجموعهم من 70.246 إلى 43.237 لا يزالون عاطلين، وعاد من الإناث 28.9% ممن تركن أعمالهن وبمجموع 4.367 بعد تقلص عددهن من 15.127 إلى 10.760 لا يزلن عاطلات عن العمل.

 

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