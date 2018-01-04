باكستان تؤكد استعداد قواتها الجوية التصدي لأي اعتداء أمريكي

تواصل – واس:

أكد رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، المارشال سهيل أمان، أن قواته في حَالَة اسْتِعْدَاد تام للتصدي لأي عدوان يهدد سيادة وسلامة باكستان الإقليمية.

وأَوْضَحَ في تصريح نشره التلفزيون الحُكُومِيّ الباكستاني، اليوم، أن القوات الجوية تراقب المجال الجوي الباكستاني على مدار الأربعة والعشرين ساعة، ووضعت قواتها في حَالَة تأهب تام للتصدي لأي عدوان.

وجاء تصريح رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، بعد يوم من إعلان المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور، بأن باكستان سترد على أَي عدوان يهدد سلامتها، وإعلان متحدث الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل بأن باكستان سترد رَدّاً ملائماً على أَي محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هجمات على أراضيها بطائرات بدون طيار.