«إمارة عسير»: سنلاحق مروج رسالة «شركة رزق» أمام الجهات المختصة

تواصل – فريق التحرير:

نفت إمارة عسير صحة الرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل عن دعوة المساهمين في إحدى شركات توظيف الأموال في تاريخ 24-4-1439 هـ.

وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية لمكتب أمير منطقة عسير والمتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد آل ثابت، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “نوضح للعموم أنه لا صحة للرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل عن دعوة المساهمين في ما سُمي بشركة رزق في تاريخ 24 / 4 / 1439 هجرية”.

وأضاف: الخبر لم يصدر من الجهة المختصة بالإمارة إطلاقاً، وتحتفظ الإمارة بحقها في ملاحقة مصدر الخبر نظاماً أمام الجهات المختصة.