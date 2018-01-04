بالصور.. توليد ناقة قيصرياً في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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تمكن فريق طبي من إنقاذ حياة ناقة تعسرت ولادتها، خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث نجحوا في توليدها قيصرياً في عملية استغرقت نحو 4 ساعات.

وقال المشرف العام للفرق الطبیة بالمھرجان، الدكتور عبدالعزيز البدراني، في تفاصیل الواقعة ‘‘إن الناقة تعسرت ولادتھا، حیث كانت تُعَانِي من نزيف، صعَّب عملیة ولادتھا طبیعیاً‘‘.

وأَضَافَ أنه تم توجیه فريق طبي من 5 أطباء، وبعد فحص الحَالَة أجرى الفريق عملیة قیصرية، تَمَّت بنجاح، وبَعْدَ ذَلِكَ تَمَّت مُتَابَعَة حَالَة الناقة يَوْمِيّاً، حتى تماثلها للشفاء.