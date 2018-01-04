اكتشاف 36 تطبيق تجسُّس على متجر «جوجل بلاي»

تواصل – وكالات:

اكتشف باحثو الأمن 36 تَطْبِيقَاً خبيثاً على متجر هواتف أندرويد “جوجل بلاي”، تعمل تلك التطبيقات في الحقيقة على جمع بيانات المستخدمين، وتتبع موقعهم، وأكثر من ذلك.

وتقدم التطبيقات للمستخدمين مجموعة واسعة من القدرات الأمنية، بما في ذلك تنظيف الملفات غير المرغوب فيها، وإطالة عمر البطارية، وتبريد وحدة المعالجة المركزية، وتأمين التطبيقات، وغيرها من الإمْكَانَات الَّتِي يمكن أن يَحْتَاج إليها المستخدم.

وَأَشَارَ التقرير إلى أن هذه التطبيقات تقوم بالفعل بتلك المهام، ومع ذلك فإنها أَيْضَاً تنشر بقوة الإعلانات على أجهزة أندرويد، وتجمع سراً بيانات المستخدم، وتتعقب موقعه، وقال الباحثون: إنها تطبيقات لا تظهر في الواقع داخل الـ launcher’s list.

وذكر موقع ibtimes البريطاني، أن ميزة البرمجيات الخبيثة صممت بشكل خاص حَتَّى لا تعمل على أجهزة أندرويد معينة بما فِي ذلك Nexus 6P، وLGE LG – H525n، وXiaomi MI 4LTE وZTE N958St، ومن الممكن أن يعرف مطورو البرامج الضارة أن هذا التكتيك لن يعمل على بعض الأجهزة، أو أنهم يريدون تجنب التحقق من تفتيشات جوجل.

وأَوْضَحَ الباحثون، أن المطورين وراء البرمجيات الخبيثة بذلوا جهداً كبيراً لإخفاء مَا تقوم به تطبيقاتهم عن المستخدمين.

يُشَارُ إلى أن الباحثين اكتشفوا تلك التطبيقات خلال شهر ديسمبر الماضي، وبالفعل أخطروا جوجل بها، وعملت الشركة الأمريكية على حذفها جَمِيعَاً من متجر “جوجل بلاي”.