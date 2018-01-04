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هيئة الإعلام: 8 محاذير يجب تجنبها للسماح بتداول الألعاب الإلكترونية

هيئة الإعلام: 8 محاذير يجب تجنبها للسماح بتداول الألعاب الإلكترونية
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تواصل – فريق التحرير:

أقرت الهَيْئَة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عَدَدَاً من المحاذير الدينية والاجْتِمَاعِيّة، والتي يجب أن يلتزم بها منتجو ومطورو الألعاب الإِلِكْتُرُونِيّة، مُؤكّدَة أنها ستمنع أية لعبة إِلِكْتُرُونِيّة يتضمن محتواها الإساءة للإسلام والمسلمين والمقدسات الدينية.

وطَالَبَت الهَيْئَة مصنعي الألعاب باحترام القيم والمبادئ الدينية لدى جميع المجتمعات.

ونشرت الهَيْئَة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنفوجرافاً يتضمن ثمانية محاذير يجب تجنبها للسماح بتشغيل وتداول الألعاب الإِلِكْتُرُونِيّة بالمملكة، وهي:

1 – الإساءة للدين الإسلامي، وظهور المسلمين في سياق سيئ، مثل استخدامهم كأعداء في اللعبة.

2 – استخدام شعارات دينية في غلاف اللعبة، والتصميم الرَئِيسِيّ لها في المتجر الرقمي.

3 – استخدام النصوص القُرْآنية في كلمات الأغاني في محتوى اللعبة.

4 – وجود كلمة إله (GOD)، أو نبي (PROPHET) في اسم اللعبة.

5 – ظهور المساجد أو الأمَاكِن المُقَدَّسَة، أو المصحف الشريف بشكل غير لائق في اللعبة.

6 – الترويج أو الإساءة لأي من الأديان السماوية.

7 – وجود جماعات إرهابية تنسب إلى الإسلام، سواء كان بالاسْم، أو المضمون.

8 – إِظْهَار الأنبياء كشخصيات رَئِيسِيّة، أو ثانوية في اللعبة.

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