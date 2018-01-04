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جد «رضيع الطائف» يطالب بالكشف على حفيده في مستشفى آخر

جد «رضيع الطائف» يطالب بالكشف على حفيده في مستشفى آخر
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تواصل – الطائف:

طالب مطر بن مهمل الحارثي، جد “رضيع الطائف”، الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، بينما كانت ممرضة تعبث بوجهه في حضانة مُسْتَشْفَى، بمعاقبة كل من قَامَ بهذا العمل واتخاذ الإِجْرَاءَات القانونية ضدهم.

وقال الجد: “يجب الكشف على الطفل والتأكد من صحته وعدم تضرره خارج المُسْتَشْفَى الذي تعرض فيه لهذه الحادثة؛ فلم نعد نثق بأن نسلم طفلنا لهم للمرة الثَّانِية”، وَفْقَاً لـ”العَرَبِيّة.نت”.

وَتَابَعَ: “يظهر لنا أن الطفل بخير، لكننا لا نعلم مدى تضرره من هذه التصرفات اللامسؤولة، ولا نعرف عن أَي مضاعفات قد تكون داخلية”، واصفاً القضية بأنها “إِنْسَانية من الدرجة الأولى” واعتبرها “جريمة يهتز لها الضمير”.

واعتبر الجد، أن: “تلك الممرضات غير مؤهلات لرعاية الأطفال في هَذِهِ السِّنّ الحرجة”، مُؤكِّدَاً أن العقوبة “لا بد أن تكون عبارة عن تأديب معنوي ومادي بما يحقق العدالة لِهَذَا الطفل ولغيره من أطفال الحضانة الذين تم استغلال ضعفهم، وعدم قدرتهم على التعبير عما يحدث في الحضانات التي تحتاج إلى ممرضات أمينات على الأطفال الرضع في هذه الأعمار الحَرِجَة”.

جَدِيرٌ بِالذِّكْرِ، أن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أَصْدَرَ توجيهاً عاجلاً بسحب الترخيص الصحي، وفصل الممرضات اللواتي ظهرن في مقطع الفيديو، لانتهاكهن كرامة وسلامة الطفل الرضيع، وحرمانهن من العمل في مهنة التمريض بأي قطاع صحي آخر.

ووجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، بكف أيدي ثلاث ممرضات عن العمل؛ اسْتِنَادَاً للمادة 43 من نظام تأديب الموظفين لحين استكمال التحقيقات.

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