«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»

تواصل – الرياض:

شن مغردون على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر” هجوماً عنيفاً على التجار الجشعين الذين استغلوا القرارات الأخيرة في رفع أسعار السلع والمنتجات، مطالبين، عبر وسم (#كلمة_لتجار_الجشع) بمقاطعتهم.

لا تُبالغوا في الربح

وغرد الدكتور إبراهيم الدويش، أستاذ السنة النَبَوِيّة بكلية العلوم والآداب بجامعة القصيم، الأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجْتِمَاعِيّة، قَائِلاً: “قال رسول الله: “يا معشر التجار: إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة”.

وأَضَافَ الدويش: فرفقاً بالناس، وارحموا الأرملة والمسكين، ويسّروا على المسلمين ولا تُبالغوا في الربح، وأرخصوا السعر عليهم يرحمكم الله، فقد قَالَ رسول الله: “رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وَإِذَا اشترى، وَإِذَا اقتضى”.

وقفة حازمة

أما الكاتب وليد الظفيري فقال: “لا بُدَّ من وقفة حازمة لتأديب وفضح بعض التجار الذين استغلوا جهل المواطن بالضريبة، وقاموا بسلب جيبه، وحَقَّقُوا أرباح مضاعفة! فلا بارك الله في تُجار الجشع ولصوص الرواتب”.

قاطعوا حَتَّى لا يستمروا

وقال عبدالعزيز العتيبي: “أكثر المقاهي والمطاعم رفعت أسعارها، وسيستمرون مادام يجدون قوة في الطلب قاطعوا، لكي لا يستمروا في رفع الأسعار، عيشتهم عندهم، وفلوسنا في جيوبنا”.

الشعب من صنعكم

وخاطب المعماري مشاري الغامدي التجار قَائِلاً: ‘‘الشعب من صنعكم وصنع تجارتكم، أتمنى من الشعب كما رفعكم أن يعي ويجعلكم أسفل السافلين، بترك سلعكم “تخيس”، لتدركوا مدى الجشع وقبحه وخُصُوصَاً بظروف كهذه‘‘.

أصحاب الدخل المحدود

أما خالد العواجي فقال: “الراتب يكفي لأصحاب الدخل العَالِي من ١٥ ألف وأكثر، فلا يستطيع التوفير، أما أصحاب الدخل المحدود (٣٠٠٠) لا توفر المطلوب مع تسارع رفع الأسعار، كل مواطن مطالب بمقاطعة المحلات التي رفعت السعر، حتى تكون خاضعة لكم”.

نزل التطبيق

وطَالَبَت مها الشريف، المواطنين بتنزيل تطبيق ضريبة القيمة المُضَافَة، قائلة: “لازم الكل يكون عنده التطبيق حتى مَا ينضحك عليكم”، وَهُوَ مَا أكَّدَ عليه صاحب معرف “الجابر” قَائِلاً: “حمل تطبيق حساب الضريبة المُضَافَة”.

أبلغوا عنهم

وقال حسين الريس: “إذا حصّلت محلات رفعت أسعارها بشكل مخالف النظام، ما عليك إلا التبليغ، واذكر اسمها تحت التَغْرِيدة لتَنْبِيه المجتمع”.

وتساءل حسن عطفة عن السبب في زيادة أسعار الإنترنت، وقال: “النت عندي من ١٤٩ ريالاً إلى ٣٢٥ ريالاً كيف جاءت كذا والضريبة أصلا ٥٪؟”.