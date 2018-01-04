احذر.. شركات الإعلانات تتجسس على متصفحك وتجمع معلوماتك

تواصل – وكالات:

كشف بحث جديد أن كلمات المرور المخزنة على متصفحات الويب مثل جوجل كروم، أو سفاري، ليست آمنة كما يظن المستخدمون، إِذْ تسرق شركات الإعلانات المعلومات من مديري كلمة السر دون إذن من المستخدمين.

وقال الباحثون: ‘‘إن هذه الثغرة الأمنية يمكن أن تستخدم للوصول إلى كلمات السر الخَاصَّة بالمستخدمين؛ مِمَّا أثار المخاوف من أن القراصنة يمكنهم استغلالها لصالحهم”.

وأَضَافُوا: تَقْرِيبَاً كل متصفح ويب يَأْتِي الآن مع أداة مدير كلمة المرور، والتي تخزن بشكل آمن أسماء المستخدمين، وكلمات المرور الخَاصَّة بهم حَتَّى لا يضطروا لحفظها.

وَأَشَارَ الباحثون إلى أنه عند تحميل موقع ويب يَحْتَوِي على اسم مستخدم، وكلمة مرور محفوظين، سيملأ المتصفح التفاصيل فِي نموذج تسجيل الدخول تلقائياً.

لكن الأبحاث الجديدة، من خبراء الأمن السيبراني في جامعة برينستون بولاية نيو جيرسي، تظهر أن الشركات الإعلانية قادرة على الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل هذه الأدوات، ويتم استخدام التفاصيل لتتبع المواقع لجمع المعلومات عن عادات التصفح الخاص بك، والتي يمكن بَعْدَ ذَلِكَ استخدامها لاستهدافك بالإعلانات.