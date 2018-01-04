«تعاوني النسيم»: إسلام 158 وافداً خلال الربع الأول من العام الحالي (إنفوجراف)

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أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات بالنسيم، عن إسلام 158 وافداً من جنسيات مختلفة، خلال الربع الأول من العام الحالي 1439هـ من الجنسين، عبر برامج قسم الجاليات والمراكز المتخصصة التابعة للمكتب (الصينيين والفلبينيين)، بِالإِضَافَةِ للقسم النسائي، وبرامج الدعوة الإِلِكْتُرُونِيّة.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج دعوة وتعليم الجاليات بلغ عدد 121663 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الزيارات الدعوية 2998 مستفيداً.

وتمثلت إنجازات الربع الأول للقسم النسائي، في 5611 مستفيدة، مُؤكِّدَاً أن فكرة المراكز المتخصصة في الجاليات حَقَّقَت نجاحات كبيرة، حيث استفاد من مركز العناية بالجالية الإندونيسية (97427)، واستفاد من مركز دعوة الصينيين (13169)، فيما استفاد من برامج مركز دعوة الفلبينيين (51888).

وقال الشيخ فهد التويجري، رئيس مجلس الإدارة، ‘‘إن هذه الإنجازات جاءت بتيسير الله، ثم بِدَعْم الخيرين للمكتب‘‘ مُشِيرَاً إلى أن الدعوة إلى الله عَزَّ وَجَلَّ وهداية الناس إلى الدين هدف نبيل، وغاية سامية تتبلور عبر أهداف المكتب.