«التجارة» تخالف منشآت امتنعت عن تداول العملات المعدنية وتضبط 695 مخالفة متنوعة

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت فرق وزارة التجارة، مئات المخالفات المتعلقة بالتحايل على الأسعار والغش التِجَارِيّ وغيرها من المخالفات خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاسْتِثْمَار: ‘‘إنه خلال 96 ساعة فقط وقفت وزارة التجارة على 11 ألف منشأة تِجَارِيّة، ضبطت خلالها 695 مخالفة متنوعة‘‘.

وأَضَافَ: أن المخالفات تنوعت بين التحايل على الأسعار، واختلاف سعر الرف عن المحاسب، والغش التِجَارِيّ، ومخالفات الامتناع عن تداول العملات المعدنية، كما عملت فرق الوزارة على التحقق من وفرة السلع والمنتجات، وذلك بإشراف غرفة عمليات حماية المستهلك.