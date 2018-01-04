«التجارة» تخالف منشآت امتنعت عن تداول العملات المعدنية وتضبط 695 مخالفة متنوعة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بالتفاصيل.. «الخدمة المدنية» تدعو للتقدم على شغل 2957 وظيفة تعليمية

بالتفاصيل.. «الخدمة المدنية» تدعو للتقدم على شغل 2957 وظيفة تعليمية

لا حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات حساب المواطن.. وبأثر رجعي

لا حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات حساب المواطن.. وبأثر رجعي

2900 وظيفة تعليمية.. بُشرى من «التعليم والخدمة المدنية»

2900 وظيفة تعليمية.. بُشرى من «التعليم والخدمة المدنية»

«الصندوق العقاري»: إطلاق برنامج إسكان المتقاعدين

«الصندوق العقاري»: إطلاق برنامج إسكان المتقاعدين

«التجارة» تخالف منشآت امتنعت عن تداول العملات المعدنية وتضبط 695 مخالفة متنوعة

«التجارة» تخالف منشآت امتنعت عن تداول العملات المعدنية وتضبط 695 مخالفة متنوعة
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت فرق وزارة التجارة، مئات المخالفات المتعلقة بالتحايل على الأسعار والغش التِجَارِيّ وغيرها من المخالفات خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاسْتِثْمَار: ‘‘إنه خلال 96 ساعة فقط وقفت وزارة التجارة على 11 ألف منشأة تِجَارِيّة، ضبطت خلالها 695 مخالفة متنوعة‘‘.

وأَضَافَ: أن المخالفات تنوعت بين التحايل على الأسعار، واختلاف سعر الرف عن المحاسب، والغش التِجَارِيّ، ومخالفات الامتناع عن تداول العملات المعدنية، كما عملت فرق الوزارة على التحقق من وفرة السلع والمنتجات، وذلك بإشراف غرفة عمليات حماية المستهلك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بزيادة 45 هللة.. «التجارة» تضبط متاجر أغذية تبيع كيس الخبز بـ 1.5 ريال

بزيادة 45 هللة.. «التجارة» تضبط متاجر أغذية تبيع كيس الخبز بـ 1.5 ريال

«التجارة» تضبط وتُغرِّم 68 محطة وقود امتنعت عن البيع أمس (صور)

«التجارة» تضبط وتُغرِّم 68 محطة وقود امتنعت عن البيع أمس (صور)

«التجارة» تعلن عن الاستعدادات الأخيرة قبل تطبيق «القيمة المضافة»

«التجارة» تعلن عن الاستعدادات الأخيرة قبل تطبيق «القيمة المضافة»

تعرف على الفئات والمنشآت المعفاة من المقابل المالي للعمالة الوافدة

تعرف على الفئات والمنشآت المعفاة من المقابل المالي للعمالة الوافدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف
تقارير وحوارات

مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف

المزيد
مبادرة «خلي الضريبة علينا».. إحساس بالمواطن ودعمه أم دعاية وتسويق؟
تقارير وحوارات

مبادرة «خلي الضريبة علينا».. إحساس بالمواطن ودعمه أم دعاية وتسويق؟

المزيد
منافسة تجارية
تدوينات حرة

منافسة تجارية

المزيد
من أجل محيط مدرسي آمن من الجنوح
تدوينات حرة

من أجل محيط مدرسي آمن من الجنوح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>