كيف تتخلّص من نزلة البرد بسرعة؟

تواصل – وكالات:
من المعروف أنه لا علاج لميكروبات البرد، وأن العلاجات المتوفرة تساعد على تخفيف الأعراض وتعجيل الشفاء. إليك بعض النصائح الفعّالة التي تسرّع التخلص من نزلة البرد:
* امنح نفسك بعض الراحة لأنها ضرورية للشفاء.
* اشرب الكثير من الماء والسوائل الخالية من الكافيين.
* تناول شاي الأعشاب مثل البابونج.
* تناول الحمضيات، وأضف الليمون (الحامض) إلى الحساء والشاي.
* شوربة الدجاج من العلاجات الفعّالة، والأفضل أن تكون غنية بالخضروات قليلة النشويات.
* اغسل يديك باستمرار، وقم بتغيير أغطية السرير بوتيرة أسرع.
* استخدم بخاخاً لعلاج انسداد الأنف.
* استنشق بخار الماء لعلاج انسداد الأنف.
* تمضمض بالماء الدافئ والملح لعلاج التهاب الحلق.
* قم ببعض التمارين الرياضية لتحفيز المناعة.
* تناول مكملات فيتامين “سي” والبروبيوتك.
* ابتعد عن الحليب ومنتجاته.