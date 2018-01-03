كيف تتخلّص من نزلة البرد بسرعة؟

تواصل – وكالات:

من المعروف أنه لا علاج لميكروبات البرد، وأن العلاجات المتوفرة تساعد على تخفيف الأعراض وتعجيل الشفاء. إليك بعض النصائح الفعّالة التي تسرّع التخلص من نزلة البرد:

* امنح نفسك بعض الراحة لأنها ضرورية للشفاء.

* اشرب الكثير من الماء والسوائل الخالية من الكافيين.

* تناول شاي الأعشاب مثل البابونج.

* تناول الحمضيات، وأضف الليمون (الحامض) إلى الحساء والشاي.

* شوربة الدجاج من العلاجات الفعّالة، والأفضل أن تكون غنية بالخضروات قليلة النشويات.

* اغسل يديك باستمرار، وقم بتغيير أغطية السرير بوتيرة أسرع.

* استخدم بخاخاً لعلاج انسداد الأنف.

* استنشق بخار الماء لعلاج انسداد الأنف.

* تمضمض بالماء الدافئ والملح لعلاج التهاب الحلق.

* قم ببعض التمارين الرياضية لتحفيز المناعة.

* تناول مكملات فيتامين “سي” والبروبيوتك.

* ابتعد عن الحليب ومنتجاته.