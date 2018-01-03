تكسير سيارة معلم أمام مدرسته بالدمام.. من المسؤول؟

تواصل – متابعات

كشفت الإدارة التعليمية بالمنطقة الشرقية عن تعرض سيارة معلم للتخريب في إحدى مدارس الدمام أثناء أداء الاختبارات أمس الأربعاء، وهو الأمر الذي أثار استياء المعلمين، وعدد من مغردي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لـ”الرياض” فقد أكد سعيد الباحص المتحدث الرسمي لإدارة تعليم المنطقة الشرقية، أن سيارة أحد المعلمين تعرضت بالفعل للتكسير في مدينة الدمام، أثناء وقوفها خارج إحدى المدارس.

وأوضح “الباحص” أن المكسور من السيارات فقط سيارة واحدة من نوع (كامري ) لأحد الزملاء المعلمين وكانت تقف خارج المدرسة بينما السيارة الأخرى ليس لها علاقة بالحادث نهائيا.

وأشار إلى أنه على الفور قام قائد المدرسة والمعلم بتسجيل بلاغ لدى الجهات المختصة الشرطة وتوثيق الحادثة والرفع بها إلى مكتب التعليم لبدء إجراءات التحقق في ذلك.

وبين الحين والآخر تتواصل عمليات التعدي على المعلمين خلال فترة الامتحانات في بعض مناطق المملكة، مايجعل المعلمين يطالبون بحمايتهم أثناء فترة الامتحانات.