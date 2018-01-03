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«حساب المواطن» يوضح طريقة صرف الدعم في حال قبول الاعتراض

«حساب المواطن» يوضح طريقة صرف الدعم في حال قبول الاعتراض
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تواصل – الرياض:

أوضح برنامج «حساب المواطن»، أنه في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، إلى تاريخ قبول الاعتراض، وبحد أقصى 5 أشهر.

كما أعلن «حساب المواطن» أيضا صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين في البرنامج. مشيرا إلى استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج إلكترونيا، عبر بوابته.

وأوضح أنه يتاح للمسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال 3 أشهر من صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية.

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