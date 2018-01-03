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توقعات طقس اليوم: سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة

توقعات طقس اليوم: سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية). فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على (سكاكا، طريف، عرعر، رفحا).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي. وجنوبية غربية تتحول مابعد الظهيرة الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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