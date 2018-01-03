تعليق «نتنياهو» على إقرار الكنيست إعدام منفذي عمليات المقاومة

تواصل – وكالات:

قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: إن من يرتكب عمليات فدائية بحق الإسرائيليين “لا يجب أن يعيش”.

جاء ذلك تعقيباً على موافقة الكنيست على مشروع قانون بالقراءة الأولى يقضى بإعدام عناصر المقاومة، ومن يتورطون فِي دعم وتسهيل العمليات الفدائية ضد أهداف الكيان المحتل.

ونقلت صَحِيفَة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن “نتنياهو” قوله عقب انتهاء التصويت: “إن من يرتكب عمليات بحق الإسرائيليين لا يجب أن يعيش.. من يذبح الإسرائيليين يجب أن يذوق وبال أمره من خلال الشنق وليس المكوث فِي الزنزانة”، حَسْبَ قوله.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن الكنيست الصهيوني قد وافق، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قرار يقضي بإعدام منفذي أَعْمَال المقاومة والمتورطين فِي دعم وتسهيل العمليات الفدائية ضد الصهاينة والأهداف التابعة لمؤسسات تل أبيب وجيش الاحتلال.