تعليق «نتنياهو» على إقرار الكنيست إعدام منفذي عمليات المقاومة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

وزير الصحة يقر 3 عقوبات حاسمة على ممرضات «مقطع امتهان الرضيع»

وزير الصحة يقر 3 عقوبات حاسمة على ممرضات «مقطع امتهان الرضيع»

تعرَّف على موعد صرف أول راتب في العام الجديد

تعرَّف على موعد صرف أول راتب في العام الجديد

لجنة من 3 وزراء لمراجعة معايير استحقاق الدعم وآلياته في «حساب المواطن»

لجنة من 3 وزراء لمراجعة معايير استحقاق الدعم وآلياته في «حساب المواطن»

طالبة ثانوي تضع مولودتها في «اختبار الانجليزي».. على يد المعلمات والعاملة

طالبة ثانوي تضع مولودتها في «اختبار الانجليزي».. على يد المعلمات والعاملة

تعليق «نتنياهو» على إقرار الكنيست إعدام منفذي عمليات المقاومة

تعليق «نتنياهو» على إقرار الكنيست إعدام منفذي عمليات المقاومة
0

تواصل – وكالات:

قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: إن من يرتكب عمليات فدائية بحق الإسرائيليين “لا يجب أن يعيش”.

جاء ذلك تعقيباً على موافقة الكنيست على مشروع قانون بالقراءة الأولى يقضى بإعدام عناصر المقاومة، ومن يتورطون فِي دعم وتسهيل العمليات الفدائية ضد أهداف الكيان المحتل.

ونقلت صَحِيفَة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن “نتنياهو” قوله عقب انتهاء التصويت: “إن من يرتكب عمليات بحق الإسرائيليين لا يجب أن يعيش.. من يذبح الإسرائيليين يجب أن يذوق وبال أمره من خلال الشنق وليس المكوث فِي الزنزانة”، حَسْبَ قوله.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن الكنيست الصهيوني قد وافق، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قرار يقضي بإعدام منفذي أَعْمَال المقاومة والمتورطين فِي دعم وتسهيل العمليات الفدائية ضد الصهاينة والأهداف التابعة لمؤسسات تل أبيب وجيش الاحتلال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رداً على تهديدات واشنطن.. الرئاسة الفلسطينية: القدس ومقدساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة

رداً على تهديدات واشنطن.. الرئاسة الفلسطينية: القدس ومقدساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة

فلسطين.. شهيد وعشرات الجرحى في مواجهات مع جيش الاحتلال دفاعا عن القدس

فلسطين.. شهيد وعشرات الجرحى في مواجهات مع جيش الاحتلال دفاعا عن القدس

بينهم حالات خطيرة.. 50 إصابة في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة (صور)

بينهم حالات خطيرة.. 50 إصابة في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة (صور)

«عريقات»: سنعاقب «جواتيمالا» على نيتها نقل سفارتها للقدس

«عريقات»: سنعاقب «جواتيمالا» على نيتها نقل سفارتها للقدس

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف
تقارير وحوارات

مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف

المزيد
مبادرة «خلي الضريبة علينا».. إحساس بالمواطن ودعمه أم دعاية وتسويق؟
تقارير وحوارات

مبادرة «خلي الضريبة علينا».. إحساس بالمواطن ودعمه أم دعاية وتسويق؟

المزيد
منافسة تجارية
تدوينات حرة

منافسة تجارية

المزيد
من أجل محيط مدرسي آمن من الجنوح
تدوينات حرة

من أجل محيط مدرسي آمن من الجنوح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>