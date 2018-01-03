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«الصحة» تنتصر لـ«رضيع الطائف».. وتكشف تفاصيل جديدة عن الممرضات

«الصحة» تنتصر لـ«رضيع الطائف».. وتكشف تفاصيل جديدة عن الممرضات
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تواصل – الرياض:

‏اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عقوبة سحب الترخيص الصحي، وفصل الممرضات اللاتي ظهرن في مقطع فيديو يمتهن فيه كرامة وسلامة طفل رضيع في محافظة الطائف، وحرمانهن من ممارسة مهنة التمريض في أَي قطاع صحي آخر.

وقال المتحدث الرسمي بإدارة الشؤون الصحية في المحافظة، عبدالهادي الربيعي، إن عدد الممرضات اللاتي جرى فصلهن 3 مواطنات أمضين أعواماً في مهنة التمريض، ولسن حديثات عهد بالمهنة”، لـ”مكة”.

وأَضَافَ، أن قرار حرمانهن من ممارسة مهنة التمريض في أَي قطاع صحي آخر يشمل جميع المُسْتَشْفَيات والمستوصفات الأهلية، وليس فقط المُسْتَشْفَيات والمستوصفات الحُكُومِيّة.

وَتَابَعَ، أن قرار وزير الصحة الخاص بفصل الممرضات جاء بِنَاءً عَلَى نتائج التحقيقات التي انتهت أمس من قبل الشؤون الصحية بالمحافظة، فيما كان التحقيق مركزاً على هذه الحادثة.

وكان مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل لممرضة تعبث بوجه طفل رضيع في أحد مُسْتَشْفَيات الطائف، في ظل تعالي ضحكات من ممرضات أخريات كن موجودات معها على مَا يبدو.

وأثار المقطع الذي انتشر بشكل واسع ليل الاثْنَيْنِ غضب رواد شبكات التواصل الاجْتِمَاعِيّ، ووجهت صحة الطائف بِالتَّحْقِيقِ ومعرفة المُسْتَشْفَى، ومن ظهرن في المقطع وإحالتهن للتحقيق.

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