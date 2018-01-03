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ترامب للمتظاهرين الإيرانيين: سندعمكم «في الوقت المناسب»

ترامب للمتظاهرين الإيرانيين: سندعمكم «في الوقت المناسب»
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تواصل – وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستدعم المحتجين الإيرانيين ضد النظام “في الوقت المناسب”.

وكتب الرئيس الأمريكي تَغْرِيدة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، جاء فيها: نحترم شعب إيران وھو يحاول إبعاد حكومته الفاسدة، ستجدون دعماً كبیراً من الولايات المتحدة في الوقت المناسب.

يُذْكَرُ أَنَّ تظاهرات انْدَلَعَت في أكثر من 40 مدينة إيرانية، مُنْذُ نحو أسبوع، أَسْفَرَت حتى الآن عن مَقْتَل أكثر من 22 شَخْصَاً برصاص الشرطة والحرس الثوري، واعتقال المئات، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى تقليل رقعة التظاهرات التي بدأت بمطالب اقْتِصَادِيَّة، ثم تطورت للمطالبة بإِسْقَاط نظام الملالي الإيراني.

 

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