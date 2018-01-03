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القطيف.. ضبط عمالة وافدة حولت شقة سكنية لمستودع إعداد الحلويات بالمخالفة

القطيف.. ضبط عمالة وافدة حولت شقة سكنية لمستودع إعداد الحلويات بالمخالفة
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تواصل – واس:

ضبطت بَلَدِيَّة محافظة القطيف شقة سكنية في أحد الأحياء، استغلها عدد من العَمَالَة وأقاموا داخلها مستودعاً للحلويات وإعداد المواد الغذائية لبيعها في الأسْوَاق، مخالفة لأنظمة البَلَدِيَّة، وتفتقر للاشتراطات الصحية.

وأَوْضَحَ مدير عام الخدمات بالبَلَدِيَّة محمد بن ناصر اليامي أن المراقبين لاحظوا وجود الموقع أثناء الجولات الميدانية التي ينفذونها في المِنْطَقَة، واتضح تحويل الشقة السكنية إلى مستودع للمواد الغذائية، تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية، وَتَمَّ اتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البَلَدِيَّة.

وبين أنه تم تشكيل فريق رقابي فور اكتشاف الموقع، وتمت مداهمة الموقع الذي وجد فيه 9 عمال لا يحملون شهادات صحية، وَتَمَّ إحالتهم للجهات المختصة، كما تَمَّ رَصْدُ العديد من المخالفات الصحية داخل الموقع، فَضْلاً عن كونه غير مخصص لِهَذَا الغرض وغير مرخص نظامياً، وتمت مصادرة وإتلاف كافة محتويات الموقع التي تم إعدادها وتخزينها بطريقة غير صحية.

وَأكَّدَ اليامي، على أن البَلَدِيَّة لن تتوانى في إغلاق أَي مواقع مخالفة وغير نظامية، من خلال المتابعة المستمرة لهذه الأمَاكِن والقضاء على مثل هذه المخالفات، والتأكد من نظامية مواقع بيع وتداول المواد الغذائية؛ وذلك حِرْصَاً على صحة وسلامة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية الآمنة لهم.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أَي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البَلَدِيَّة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.

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