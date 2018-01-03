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6 إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» في الرياض.. و«الفرق البيطرية» تتخلص من 643 ألف طائر
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تواصل – واس:

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها لاحتواء اندلاع مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8)، حيث بلغ عدد الإِصَابَات المُؤكّدَة بالمرض بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المملكة (6) إِصَابَات، توزعت بالتساوي في مدينة الرياض، ومحافظتي الخرج والأحساء وجميعها في أحواش تربية تقليدية.

وفي إطار المسوحات الوبائية اليومية التي تقوم بها الوزارة على أسْوَاق الطيور بالمملكة للتقصي والإِنْذَار المبكر عن وجود المرض ومكافحته تبين وجود حالات طيور إِيجَابية للمرض في أحد أسْوَاق الطيور بمحافظة جدة، وجاري التقصي عن مصدر تلك الإِصَابَات وتطبيق خطة الطوارئ في ذلك الموقع.

وأنهت الفرق البيطرية الميدانية في الرياض ومحافظتي ضرما والمزاحمية إِجْرَاءَات التخلص الصحي من عدد 642962 طائراً في (3) من مشاريع إِنْتَاج الدواجن التي سبق الإعلان عنها وتطهيرها وإِغْلَاقها بشكل كامل.

وفي محافظة الخرج، تستكمل الفِرَق الْمَيْدَانية إِجْرَاءَات التخلص الآمن من الطيور والتطهير والوقاية في أحد مشاريع الدواجن التي سبق الإعلان عنها، بِالإِضَافَةِ إلى عدد من الأحواش في مناطق الإِصَابَات الجديدة ومحيط المناطق التي تم اكتشاف الإِصَابَة فيها، وتنفيذ واستكمال خطة الطوارئ في تلك المواقع.

وفي محافظة الأحساء، تَابَعَت الفِرَق الْمَيْدَانية في المحافظة إِجْرَاءَات التخلص الآمن من الطيور المصابة في عدد من أحواش التربية التقليدية في مناطق الإِصَابَات الجديدة ومحيط المناطق التي تم اكتشاف الإِصَابَة فيها، وتنفيذ واستكمال خطة الطوارئ في تلك المواقع.

وفي القصيم، واصلت الفِرَق الْمَيْدَانية في المِنْطَقَة إِجْرَاءَات التقصي الوبائي والتخلص الصحي والتطهير في المزارع والاستراحات التي تقع في محيط المِنْطَقَة التي تم اكتشاف الإِصَابَة فيها والإعلان عنها سابقاً.

وفي جانب التشخيص المخبري بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم (2182) عينة مُنْذُ بداية اندلاع المرض، وجُمعت العينات بِنَاءً عَلَى بلاغات المواطنين، وإِجْرَاءَات المسح الوبائي في محيط المناطق المصابة، وكذلك غير المصابة لاكتشاف أَي بؤر مرضية جديدة بشكل مبكر في مناطق المملكة المختلفة.

وبَيَّنَت الوزارة أنها مستمرة في تلقي البلاغات عن حدوث المرض والإِجَابَة عن الاستفسارات المتعلقة به عبر الهاتف المجاني لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية (8002470000)، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة إليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14 بَلَاغَاً تَمَّت مبَاشَرَتها جَمِيعَاً، في حين بلغ عدد الاستفسارات عن المرض 44 استفساراً، وبذلك يصبح إِجْمَالي البلاغات والاستفسارات 907 بلاغات واستفسارات مُنْذُ بداية اكتشاف المرض.

وفي جانب التوعية والإِرْشَاد البيطري مازالت الوزارة تواصل جهودها التوعوية عن مرض إِنْفِلْوَنْزَا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الأسْوَاق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.

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