اليمن.. الجيش والمقاومة يحرران «وادي عرفان» بالحديدة من الحوثيين

تواصل – وكالات:

تمكن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، من تحرير وادي عرفان في حيس، جنوب مدينة الحديدة، من سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتقدمت كذلك في وادي ظمي جنوب مركز مديرية حيس.

ونفذ الجيش عملية تمشيط واسعة للمزارع الواقعة بين الخوخة، ويختل، والزهاري، والقرى المجاورة لحيس، وسط فرار جماعي لميليشيات الحوثي، في إطار تأمين المناطق المحررة في الساحل الغربي بِحَسَبِ ‘‘العَرَبِيّة‘‘.

وأحكمت قوات الجيش اليمني سَيْطَرَتها على “وادي عرفان” جنوب غربي مديرية حيس، وتتقدم بشكل متسارع نحو مركز المديرية، كما تم تحرير جبل الغول الاستراتيجي، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي، التي سقط في صفوفها، وَفْقَ مصادر ميدانية، عدد من القَتْلَى والجَرْحَى خلال تحرير الجبل.

مِنْ جِهَتِه، قَالَ قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح: ‘‘إنّ هناك تجهيزات واسْتِعْدَادات تتم حَالِيَّاً لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء.

وَأكَّدَ بحيبح خلال استقباله محافظ البيضاء صالح أحمد الرصاص الثلاثاء أَنَّ الجيش الوطني ومعه المقاومة سيواصلان عملياتهما العَسْكَرِيَّة لتحرير كافة المناطق التي مَا زالت تحت سَيْطَرَت ميليشيات الحوثي.

في حين شَدَّدَ محافظ البيضاء على أن الاسْتِعْدَادات العَسْكَرِيَّة الخَاصَّة بعملية تحرير باقي مديريات البيضاء على وشك الاكْتِمَال، مُؤكِّدَاً أَنَّ الشرعية ستتواجد قَرِيبَاً في البيضاء بعد تحريرها من الحوثيين.