«المواصفات» توجه نصائح قبل شراء المنتجات الكهربائية وتحذر من «المقلدة» (فيديو)

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وجهت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، نصائح مهمة يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء المنتجات الكهربائية.

ونشرت هيئة المواصفات مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، شددت من خلاله على ضرورة، قيام المستهلك بالتأكد من العلامة التجارية للمنتجات، وهل هي مسجلة أم لا؟ كذلك قراءة البيانات الإيضاحية والتأكد من الشكل العام للمنتج وسلامة أجزائه.

وظهر خلال المقطع مهندس متخصص يشرح مثالاً حول كيفية اختيار المقابس الكهربائية، وضرورة التأكد من شكلها الثلاثي وبياناتها وماركتها، ووجود غوالق بها، كما حذرت الهيئة من المنتجات غير الأصلية التي قد تسبب حرائق أو ضرراً للأطفال الصغار.