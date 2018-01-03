بالصور.. تدشين مُصلى ذوي القدرات الخاصة بالمسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن تدشين مصلى ذوي القدرات الخاصة بالمسجد الحرام، وذلك في إطار سعيه إلى تسهيل كافة العقبات التي تواجه ضيوف الرحمن كي يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة، واهتماماً بذوي القدرات الخاصة.

كما قام الشيخ عبد الرحمن السديس، بزيارة مصلى الصم والبكم وأُطلع على محتويات المصلى الخاص بهم والأجهزة الملحقة به .

ومن جانبه أكد مدير وحدة ذوي القدرات الخاصة “فيصل الجودي” أن تدشين “الرئيس العام” لهذا المصلى جاء من حرصه الشديد وضمن اهتماماته لهذه الفئة الغالية على قلوبنا, حيث إن المصلى مجهز بكل ما يُيسر عليهم أداءهم لمناسكهم بكل يُسر وسهولة, مشيراً أن المصلى يقع في توسعة الملك فهد .

وبيَّن الجودي أن “الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام” أُطلع كذلك على المسار الخاص بهذا المصلى, والذي يبدأ من باب (68) حتى الوصول للمصلى بتوسعة الملك فهد .

وفي ختام الزيارة قام “الشيخ السديس” بتوزيع الهدايا الشتوية للزوار والمعتمرين والتي تأتي ضمن حملة الرئاسة ( خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) .