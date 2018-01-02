قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بانفجار معمل متفجرات في صعدة

لقي عدد من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب أخرين، أمس الثلاثاء، في انفجار أحد معامل المتفجرات التابعة للميليشيا في مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وذكرت مصادر محلية يمنية، أن انفجاراً شديداً تم سماعه داخل معمل تصنيع المتفجرات في منطقة العند بمديرية سحار أعقبه انفجارات صغيرة وتصاعد كثيف لألسنة اللهب.

ووفقاً لموقع “سبتمبر نت”، فإنه تم نقل قتلى وجرحى الميليشيا إلى مستشفيات مدينة صعدة، وأغلب الجرحى في حالة حرجة بعد أن تقطعت أطرافهم وأصيبوا بحروق شديدة نتيجة الانفجار.

وأضافت المصادر، أن الميليشيا طوقت المكان عقب الانفجار وسط تكتم شديد على أسباب الانفجار والأضرار البشرية والمادية الناتجة عنه.

وتنتشر معامل صناعة المتفجرات بكثرة بمحافظة صعدة وتقوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بتصنيع أعداد كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات تحت إشراف خبراء لبنانيين وإيرانيين.