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مشاورات لجلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن المظاهرات الإيرانية

مشاورات لجلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن المظاهرات الإيرانية
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تواصل – واس:

أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أن بلادها تجري مشاورات حالياً مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة بشأن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ الخميس الماضي.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في تصريحات أدلت للصحفيين اليوم أمام مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك إن “اتهامات المسؤولين الإيرانيين للأعداء بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات، بأنها “كلام لا قيمة له”, مضيفة “لقد نزل المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجاً على قادتهم، ولذا يتعين إطلاق جميع السجناء”.

ومضت قائلة: “الآن النظام الإيراني يحاول أن يقوم بما يقوم به دائماً، وهو (القول) إن الاحتجاجات تم تصميمها من قبل أعداء إيران”. وختمت بالقول: “جميعنا يعلم أن هذا كلام فارغ تمامًا.. وأن التظاهرات خرجت عفوية تمامًا وفي كل مدينة من إيران”.

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