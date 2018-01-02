توقعات الطقس: سماء غائمة وغبار على 6 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى المنطقة الجنوبية وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً على المنطقة الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.