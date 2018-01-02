«بلومبيرج»: المملكة تستعد للانتهاء من ملف «موقوفي الفساد»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

يصل لـ1600 ريال.. «حساب المواطن» يوضح بالأمثلة أسباب اختلاف «قيمة الدعم» (صور)

يصل لـ1600 ريال.. «حساب المواطن» يوضح بالأمثلة أسباب اختلاف «قيمة الدعم» (صور)

النيابة تحقق مع مدير المدرسة «منقذ الرضيع» من سكين والده

النيابة تحقق مع مدير المدرسة «منقذ الرضيع» من سكين والده

«العساف» يعود إلى مجلس الوزراء بعد براءته وخروجه من «الريتز»

«العساف» يعود إلى مجلس الوزراء بعد براءته وخروجه من «الريتز»

مجلس الوزراء يوافق على «استراتيجية الدفاع الوطني»

مجلس الوزراء يوافق على «استراتيجية الدفاع الوطني»

«بلومبيرج»: المملكة تستعد للانتهاء من ملف «موقوفي الفساد»

«بلومبيرج»: المملكة تستعد للانتهاء من ملف «موقوفي الفساد»
0

تواصل- سامر محمد:

أبرزت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية اللقطات التي ظهر فيها وزير الدولة “إبراهيم العساف” الذي شغل في السابق منصب وزير المالية وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي.

وأشارت إلى أن الاجتماع حضره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود الحملة ضد الفساد التي بدأت أوائل نوفمبر الماضي وجرى على إثرها توقيف العشرات من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال داخل فندق “ريتز- كارلتون” في الرياض.

وتحدثت عن أن “العساف” كان من بين مجموعة قيل أنه أطلق سراحها نهاية الشهر الماضي، مضيفة أن استئنافه لعمله الرسمي دليل على أن المملكة تستعد لإنهاء هذه المرحلة.

وذكرت أن الحكومة تحاول الآن الانتهاء من التحقيق المتعلق بالفساد، كما أن النائب العام أعلن الشهر الماضي عن أن محادثات التسوية من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة.

وأبرزت الشبكة ظهور أحد الأمراء في مقطع مصور مع ولي العهد قبل أيام بعد تسوية مالية، لكن مازالت هناك قضايا لم تحل كما هو الحال مع رجل أعمال شهير.

ولفتت الشبكة إلى أن الغرف في فندق “ريتز- كارلتون” محجوزة حتى 14 فبراير المقبل، وكانت غرفه متاحة للحجز في السابق من الأول من فبراير لكنها محجوزة بالكامل الآن حتى 14 من الشهر ذاته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العساف» يعود إلى مجلس الوزراء بعد براءته وخروجه من «الريتز»

«العساف» يعود إلى مجلس الوزراء بعد براءته وخروجه من «الريتز»

اتهام باحث كبير في «جوجل» وأكاديمي أمريكي بالتحرش الجنسي

اتهام باحث كبير في «جوجل» وأكاديمي أمريكي بالتحرش الجنسي

أجانب موقوفون في قضايا الفساد الكبرى.. و«ديلي ميل» توضّح جنسياتهم

أجانب موقوفون في قضايا الفساد الكبرى.. و«ديلي ميل» توضّح جنسياتهم

«بلومبيرج»: أغنى أثرياء العالم زادت ثرواتهم تريليون دولار العام الجاري

«بلومبيرج»: أغنى أثرياء العالم زادت ثرواتهم تريليون دولار العام الجاري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مبادرة «خلي الضريبة علينا».. إحساس بالمواطن ودعمه أم دعاية وتسويق؟
تقارير وحوارات

مبادرة «خلي الضريبة علينا».. إحساس بالمواطن ودعمه أم دعاية وتسويق؟

المزيد
منافسة تجارية
تدوينات حرة

منافسة تجارية

المزيد
من أجل محيط مدرسي آمن من الجنوح
تدوينات حرة

من أجل محيط مدرسي آمن من الجنوح

المزيد
كيف نهيئ أبناؤنا للاختبارات ؟
تدوينات حرة

كيف نهيئ أبناؤنا للاختبارات ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>