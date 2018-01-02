«بلومبيرج»: المملكة تستعد للانتهاء من ملف «موقوفي الفساد»

تواصل- سامر محمد:

أبرزت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية اللقطات التي ظهر فيها وزير الدولة “إبراهيم العساف” الذي شغل في السابق منصب وزير المالية وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي.

وأشارت إلى أن الاجتماع حضره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود الحملة ضد الفساد التي بدأت أوائل نوفمبر الماضي وجرى على إثرها توقيف العشرات من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال داخل فندق “ريتز- كارلتون” في الرياض.

وتحدثت عن أن “العساف” كان من بين مجموعة قيل أنه أطلق سراحها نهاية الشهر الماضي، مضيفة أن استئنافه لعمله الرسمي دليل على أن المملكة تستعد لإنهاء هذه المرحلة.

وذكرت أن الحكومة تحاول الآن الانتهاء من التحقيق المتعلق بالفساد، كما أن النائب العام أعلن الشهر الماضي عن أن محادثات التسوية من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة.

وأبرزت الشبكة ظهور أحد الأمراء في مقطع مصور مع ولي العهد قبل أيام بعد تسوية مالية، لكن مازالت هناك قضايا لم تحل كما هو الحال مع رجل أعمال شهير.

ولفتت الشبكة إلى أن الغرف في فندق “ريتز- كارلتون” محجوزة حتى 14 فبراير المقبل، وكانت غرفه متاحة للحجز في السابق من الأول من فبراير لكنها محجوزة بالكامل الآن حتى 14 من الشهر ذاته.