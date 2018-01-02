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مصر.. إعلان تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مصر.. إعلان تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
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تواصل – وكالات:

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018.

جاء ذلك القرار في الجريدة الرسمية، الصادر في عددها اليوم الثلاثاء. وتضمنت المادة الثانية المنشورة فى الجريدة الرسمية، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وفى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).

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