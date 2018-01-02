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وداعاً للقلق من «شحن البطارية».. هذا التطبيق سيراقب أداء جوالك وينبهك

وداعاً للقلق من «شحن البطارية».. هذا التطبيق سيراقب أداء جوالك وينبهك
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تواصل – وكالات:

تُعْتَبَر عملية شحن البطارية من أكثر الأمور التي تقلق المستخدمين؛ نَظَرَاً لأنها تفرض عليه أن يقوم بها يَوْمِيّاً.

وغَالِبَاً مَا تختلف سرعة استهلاك وأداء البطارية من جهاز لآخر ومن مستخدم لآخر؛ مَا يجعل عملية مراقبة البطارية شَيْئَاً لا بُدَّ منه.

ويعتبر تطبيق Battery Health 3 المخصص لأجهزة ماك أداة مراقبة للبطارية، يقدم تحليلاً مُفصَّلاً وعميقاً لاستهلاك البطارية على أجهزة ماك، وآي فون، وآي باد.

يقدم التطبيق إحصائيات دقيقة وموسعة حول البطارية بما فيها من: مستوى الطاقة، وضع البطارية، درجة الحرارة، القدرة وغيرها.

يتوفرالتطبيق لمستخدمي أجهزة ماك بسعر 12 دولاراً، مع إمكانية تجربته مَجَّانَاً لمدة 3 أيام.

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