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فيديو من «التعليم».. تعرف على أفضل طرق المذاكرة 

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تواصل – فريق التحرير:

نشرت “قناة عين” التابعة لوزارة التعليم، عبر حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يبين أفضل الطرق للمذاكرة والتحصيل، مطالبةً الطلاب بأن يسردوا تجاربهم.

وأَظْهَرَ المقطع أحد الطلاب ليشرح طريقته في المذاكرة وأداء الواجبات المنزلية والاسْتِعْدَاد للامتحانات.

وقال الطالب بِشَأْنِ التحضير للدروس: “أوَّلاً إذا كانت المادة تحتاج إلى تحضير فليحضر في البيت قبل أن يَأْتِي إلى المدرسة ويستمع لشرح المدرس، ففي ذلك فائدة؛ حيث الإلمام بالمادة أولاً، ثم يأتي الشرح ليزيد تثبيتك لها”.

وحول أداء الواجبات قال: “أما فيما يخص الواجبات والتكاليف الأُخْرَى فإن المرء يحاول أن يقوم بها أوَّلاً بأول قبل أن تتراكم عليه، ثم قد لا يستطيع أن يقوم بما هو مطلوب”.

وأَضَافَ: “وبالنسبة للاختبارات النهائية فإنه يجب إفراد أَيَّام محددة للأيام الصعبة، ويحاول أن يقدم الأصعب فالأصعب حتى يسهل عليه الباقي”.

 

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