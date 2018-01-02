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النيابة تحقق مع مدير المدرسة «منقذ الرضيع» من سكين والده

النيابة تحقق مع مدير المدرسة «منقذ الرضيع» من سكين والده
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 تواصل – فريق التحرير:

عادت واقعة إنقاذ الطفل الرضيع داخل مدرسة ابتدائية في ضباء إلى صدارة الأحداث مجدداً، بعد استدعاء النيابة العامة لمدير المدرسة للتحقيق معه.

وكانت النيابة العامة قد استدعت مدير مدرسة المويلح الابتدائية بمحافظة ضباء في تبوك، والمعروف إعلامياً بـ”منقذ الرضيع”، وذلك بعد مساهمته في إنقاذ طفل رضيع كان والده يهدد بقتله بعدما دخل به لفناء المدرسة.

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع مدير المدرسة على خلفية انتشار “شيلة” تتضمن مدحاً له وإشادة بمشاركته في إلهاء والد الطفل وإنقاذه، بعد تلقي الجهات الأمنية شكوى بشأن الشيلة ومضمونها، وفقاً لـ”العربية نت”.

وقال شقيق المدير، إنه استُدعي كذلك للتحقيق، مؤكداً أن الشيلة المشار إليها لا تتضمن أي إساءة لشخص أو قبيلة.

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