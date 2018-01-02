كيف تحصل على أرشيف مشاركاتك في «تويتر وإنستقرام وسناب شات»؟

تواصل – وكالات:

في كثير من الأحيان، تكون على عجلة من أمرك، بشأن بحثك عن صورة رائعة ومحددة، تكون شاركتها عبر الإنترنت منذ عام مضى، ولكنك ستضطر في المقابل إلى البحث لساعات عبر حسابك على موقع التواصل الاجتماعي من أجل العثور عليها.

ولكن يعرض لك الدليل التالي بحسب ما ذكره موقع “بوبسكي”، حلا لحفظ كل ما تشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”إنستقرام” و”سناب شات” على هاتفك المحمول، من دون أن تضيع، وتجد صعوبة في إيجادها:

1- تويتر

موقع التغريدات الشهير “تويتر”، يحفظ تلقائياً على هاتفك المحمول، كل ما تقوم بمشاركته، سواء صور وفيديوهات، ولكن ماذا بالنسبة للمواد النصية؟

لكي تحصل على نسخة من أرشيفك النصي من “تويتر”، فيجب أن تزور حسابك عبر الموقع الإلكتروني وليس من خلال التطبيق، ثم اذهب إلى الإعدادات، وانقر على زر “Request My Archive”، ليقوم “تويتر” من بعدها بإرسال بريد إليكتروني لك، يضم أرشيفك في صورة ملف “إتش تي إم إل”، ويضم كل النصوص والصور والفيديوهات التي شاركتها.

2- إنستقرام

مثل “تويتر”، فإن “إنستقرام” يجعلك تشارك صورة موجودة سلفاً في جهازك، أو أن تلتقط صور وفيديوهات من خلال تطبيقه، وإذا اخترت الخيار الثاني، فإن تطبيق “إنستقرام” لن يحفظ تلقائياً الصورة الأصلية أو النسخة المعدلة منها، والتي تنشر عبر منصته.

ولاجتياز هذا، عليك أن تفعل في البداية إعداد خاص، يؤهلك لحفظ النسخة الأصلية من الصورة والنسخة المعدلة منها، أما بالنسبة للفيديوهات فليس بإمكانك حفظ النسخ الأصلية منها، ولكن نسختها النهائية بعد إجراء تعديل عليها.

وللوصول إلى هذا الإعداد الخاص، عليك أن تفتح تطبيق “إنستقرام”، وانقر على زر “البروفايل” الخاص بك، ومن بعدها انقر على الثلاث نقاط المتواجدين في الجهة العليا اليمنى من التطبيق.

بعد ذلك، اختر من بين الصناديق التالية:

1- “Save Original Photos”: سيجعلك تحتفظ بالصورة قبل إجراء تعديل عليها

2- “Save Posted Photos”: سيجعلك تحتفظ بالنسخة المعدلة من الصورة، والتي تنشرها عبر الموقع

3- “Save Videos Posting”: سوف يحتفظ بالفيديوهات بعد إجراء تعديل عليها.

ولكن هذا الإجراء مختلف بالنسبة لمالكي هواتف “آيفون”؛ فيجب أن تفتح التطبيق، وانقر على زر “البروفايل” الخاص بك، والمتواجد في الجزء السفلي من يمين الشاشة، ثم انقر على زر الإعدادات، ومن خلالها اختر زر “Save Original Photos”، والذي سيسمح لك بالخيارات الثلاثة السابقة المتواجدة في أجهزة “أندرويد”.

3- سناب شات

افتح تطبيق “سناب شات”، ثم من خلال شاشة الكاميرا، انقر على أيقونة “الشبح”، ثم انقر على زر الإعدادات، واختر “Memories” أو “ذكريات”، ومنها خلالها انقر على زر “Save To”، واختر من تحته كلا من “الصور” و”الفيديوهات”.

أما إذا رغبت في الاحتفاظ بصورك، فإن هناك زر للحفظ متواجد في الركن السفلي من يسار الشاشة، وعلى هيئة سهم للأسفل، اضغط عليه من أجل حفظ صورتك قبل أن تشاركها مع الجميع.