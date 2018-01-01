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اختراع جديد.. لاصق ينقص الوزن 30% دون حمية ولا تمارين

اختراع جديد.. لاصق ينقص الوزن 30% دون حمية ولا تمارين
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تواصل – وكالات:

طور العلماء من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة وسيلة لإنقاص ما يصل إلى 30٪ من الوزن دون جهد، من خلال لاصق يحتوي على «ميكرونيدلز» الواحدة منها أرق من شعرة الإنسان، تحتوي على دواء يحول الدهون البيضاء الموفرة للطاقة إلى دهون بنية مستهلكة للطاقة، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة «سمول ميثودس».

ويثق الباحثون من أن اختراعهم سوف يساعد على تقليل كمية الدواء اللازم لفقدان الوزن لأن اللاصق يتطلب كمية أقل، وقال البروفيسور بنغ تشن «أن هدفنا هو خلق لاصق غير مرئي وغير مكلف يمكن للجميع استخدامه بسهولة»، وأظهر اختبار الاختراع على الفئران أن الدهون البيضاء بدأت تتحول إلى اللون البني في اليوم الخامس من ارتداء اللاصق ففقدت الوزن وانخفضت مستويات الكوليسترول فيها.

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