تواصل – الرياض:

كشف مصدر بوزارة التجارة والاستثمار، عن أن فرق المتابعة الميدانية لأداء الأسواق شرعت في التأكد من وجود عملات معدنية بكل فئاتها في المتاجر ومنافذ البيع، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح المصدر وفقاً لـ “المدينة”، أن الغرامة على المتاجر التي لا توجد بها عملات معدنية تبدأ من 100 ريال غرامة فورية، وتتصاعد في حالة تكرار المخالفة حتى تصل إلى عقوبة إغلاق المنشأة.

ولفت إلى أن الفترة الحالية شهدت طلباً متزايداً على العملة المعدنية مع بدء تطبيق الضريبة، ما دفع وزارة التجارة لمخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل تكثيف الجولات الميدانية خلال الأيام المقبلة.