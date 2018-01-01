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«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة ورياح سطحية على معظم مناطق المملكة

«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة ورياح سطحية على معظم مناطق المملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، القصيم ، حائل ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية كذلك على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى المنطقة الجنوبية. وسماء غائمة جزئياً على تلك المناطق في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر ونصف إلى مترين ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج.

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