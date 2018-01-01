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اختراق «حساب المواطن» للمرة الثانية خلال 20 ساعة

اختراق «حساب المواطن» للمرة الثانية خلال 20 ساعة
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تواصل – الرياض
قامت مجموعة من “الهكرز” صباح اليوم باختراق حساب المواطن الرسمي على “تويتر”، ووجهت رسالة الى إلى المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، بالقول: “تونا ما بدينا يا دليم.”
مجموعة “الهكرز” أطلقت على نفسها مسمى “صقور قطر Qatar Falcons “،  وأكد علي راجحي مدير حساب المواطن، أن التقنيين يتعاملون مع الوضع بشكل سريع لاستعادة الحساب، وحذف التغريدات التي تم وضعها من قبل الهكرز .
وهذه المرة الثانية التي يتم اختراق الحساب خلال 20 ساعه، وكان حساب “خدمة العملاء” لبرنامج حساب المواطن تعرض أمس لعملية اختراق، وأكد “حساب المواطن”، إن حساب خدمة العملاء على “تويتر” تعرّض للاختراق، وقال في تغريدة له: “نقدّم اعتذارنا للعملاء عن الرد الصادر من حساب خدمة العملاء، حيث تعرّض الحساب للاختراق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخترق”.

 

 

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