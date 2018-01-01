إيران.. 6 قتلى في هجوم على مقر للشرطة بأصفهان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 6 أشخاص في هجوم على مقر للشرطة بمدينة قهدريجان بمحافظة أصفهان.

بدوره قال مسؤول بالداخلية الإيرانية ‘‘إن السلطات ستتعامل من اليوم بصرامة مع كل أشكال العنف والفوضى‘‘.

يأتي ذلك فيما تم تشكيل لجان شعبية في جميع المدن الإيرانية للتنسيق في اختيار مواعيد ومكان المظاهرات ضد النظام.

وتشهد جميع المدن الإيرانية منذ خمسة أيام مظاهرات حاشدة، ورددوا هتافات منددة بالرئيس الإيراني علي روحاني والمرشد الإيراني علي خامنئي وسياسات النظام التي تسببت في إفقار الشعب.