الجوف.. تقليد عدد من ضباط قوة أمن الطرق رتبهم الجديدة (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

قلد قائد القوة الخَاصَّة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، العقيد بدر بن ساير الشمري، عَدَدَاً من ضباط القوة الذين صدر الأَمْر السامي الكريم بترقيتهم رتبهم الجديدة “نقيب” وهم:

– النقيب عياد غانم الحربي قائد دوريات أمن طريق بمحافظة القريات.

– النقيب محمد بخيت العنزي قائد دوريات أمن طريق الحدود الشمالية.

وقدم العقيد الشمري، تهنئته بهذه الترقية وثقة ولاة الأَمْر، مُتَمَنِّيَاً أن تكون حَافِزَاً لهم لبذل المزيد لخدمة الدين والوطن.

مِنْ جَانِبِهِم، أَعْرَب الضباط المترقون عن بالغ شكرهم، وامْتِنَانهم للقيادة الرشيدة على منحهم هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم على بذل مزيد من الأداء والإنجاز في سبيل خدمة الأمن في وطننا الغالي.