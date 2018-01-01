مكة.. الإطاحة بإفريقيين تورطا في سرقة 100 ألف ريال من أحد عملاء البنوك

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

حساب المواطن يعتذر عن تغريدة: «تعرضنا لاختراق»

حساب المواطن يعتذر عن تغريدة: «تعرضنا لاختراق»

«طائرات غامضة» في الأجواء الإيرانية.. ماذا تفعل؟

«طائرات غامضة» في الأجواء الإيرانية.. ماذا تفعل؟

رسمياً.. وزارة الطاقة تعلن رفع أسعار البنزين

رسمياً.. وزارة الطاقة تعلن رفع أسعار البنزين

مصادر: «التعليم» تعتزم إعادة مادتي الخط والإملاء في المرحلة الابتدائية

مصادر: «التعليم» تعتزم إعادة مادتي الخط والإملاء في المرحلة الابتدائية

مكة.. الإطاحة بإفريقيين تورطا في سرقة 100 ألف ريال من أحد عملاء البنوك

مكة.. الإطاحة بإفريقيين تورطا في سرقة 100 ألف ريال من أحد عملاء البنوك
0
تواصل – واس:

صَرَّحَ المتحدث الإِعْلَامي بشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن البحث الجنائي بشرطة العاصمة المُقَدَّسَة تمكن من الإِطَاحَة بشخصين من الجنسية الإفريقية يقيمان بالبلاد بطريقة غير نظامية؛ بِتُهْمَة التورط بسرقة مبلغ مائة أَلْف ريال من أحد عملاء البنوك، بعد متَابَعَته أَثْنَاء خروجه من البنك واتجاهه لمقر عمله، حيث قَامَ بوضع المبلغ بداخل سيارته.

وتمكن المتهمان من كسر زجاج السيارة وسرقته، حيث تم ضبطهما بمحافظة جدة بوقت قياسي، وجرى إيقافهما وإحالتهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حريق يُخلي سكان عمارة في مكة المكرمة صباح اليوم

حريق يُخلي سكان عمارة في مكة المكرمة صباح اليوم

بالصور.. أول رحلة كاملة لقطار الحرمين من المدينة إلى مكة

بالصور.. أول رحلة كاملة لقطار الحرمين من المدينة إلى مكة

مكة.. منع 263 طالباً من دخول الاختبارات لهذا السبب

مكة.. منع 263 طالباً من دخول الاختبارات لهذا السبب

مكة.. ضبط مواطنَين تورطا في سرقة الصيدليات والمارة تحت تهديد السلاح

مكة.. ضبط مواطنَين تورطا في سرقة الصيدليات والمارة تحت تهديد السلاح

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!
مقالات

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!

المزيد
«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)
تقارير وحوارات

«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)

المزيد
مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>