مكة.. الإطاحة بإفريقيين تورطا في سرقة 100 ألف ريال من أحد عملاء البنوك

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صَرَّحَ المتحدث الإِعْلَامي بشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن البحث الجنائي بشرطة العاصمة المُقَدَّسَة تمكن من الإِطَاحَة بشخصين من الجنسية الإفريقية يقيمان بالبلاد بطريقة غير نظامية؛ بِتُهْمَة التورط بسرقة مبلغ مائة أَلْف ريال من أحد عملاء البنوك، بعد متَابَعَته أَثْنَاء خروجه من البنك واتجاهه لمقر عمله، حيث قَامَ بوضع المبلغ بداخل سيارته.

وتمكن المتهمان من كسر زجاج السيارة وسرقته، حيث تم ضبطهما بمحافظة جدة بوقت قياسي، وجرى إيقافهما وإحالتهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص.