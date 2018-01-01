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رفضا دخول الحصص.. معاقبة معلمين وإحالتهما لـ«العمل الإداري» بحائل

رفضا دخول الحصص.. معاقبة معلمين وإحالتهما لـ«العمل الإداري» بحائل
تعليم حائل
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تواصل – فريق التحرير:

قررت الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل، إحالة اثْنَيْنِ من المعلمين للعمل الإداري للمصلحة التعليمية والتربوية، مع حسم جميع رواتبهما خلال فترة رفضهما للعمل وحرمانهما من علاوة سنوية واحدة؛ لرفضهما دخول الحصص الدراسية وعدم محافظتهما على أوقات الدوام الرسمي، وعدم الالتزام بواجباتهما الوظيفية لمبررات غير نظامية واكتفائهما بالتوقيع فقط في مقر العمل.

وصدرت الأسبوع الماضي موافقة وزارة التعليم، على توصيات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بحق المعلمين بعد أن اتخذت الإدارة العامة للتعليم بمِنْطَقَة حائل معهم جميع الإِجْرَاءَات الإدارية والتربوية، وتعاملت مع رفضهما وَفْقَ مَا ورد في الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية.

وَتَمَّ تكليف لجان مختصة من الإدارات المعنية: (إدارة المتابعة، إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، إدارة الإشراف التربوي) للتعامل مع حالتهما وتقديم الإِجْرَاءَات الوِقَائِيّة والمعالجات التربوية المناسبة، إلا أنهما استمرا في رفضهما، وبعد استنفاد جميع الإِجْرَاءَات النظامية قامت إدارة التعليم بمِنْطَقَة حائل برفع معاملتهما إلى وزارة التعليم بطلب إحالتهما إلى العمل الإداري، وحسم جميع الرواتب التي تَسَلَّماها خلال فترة الرفض وحرمانهما من علاوة دورية واحدة.

وبَاشَرَت مطلع هذا الأسبوع الإدارات المعنية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بتنفيذ الإِجْرَاءَات الواردة في قضية المعلمين.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على حرصها في الاسْتِمْرَار بتقديم الخدمة التعليمية التي تضطلع بها وزارة التعليم لكافة طلاب وطالبات المدارس في منطقة حائل، والحفاظ على استقرار الميدان التعليمي، ومعالجة الظواهر السلبية الفردية التي قد تحدث بين الحين والآخر.

وَشَدَّدت تعليم حائل على تطبيق مبدأ التحفيز والثواب لكافة الكفاءات التعليمية التي تزخر بها المنطقة، إلا أنها تطبق في المقابل نظام المحاسبة القانونية تجاه بعض الزملاء القلة المقصرين بعد استنفاد جميع محاولات الإِصْلَاح لأَعْمَالهم التربوية.

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