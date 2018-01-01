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في 9 أيام.. إيقاف 23 متهما بقضايا إرهاب منهم 4 روس

في 9 أيام.. إيقاف 23 متهما بقضايا إرهاب منهم 4 روس
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تواصل – فريق التحرير:

أشارت إحصاءات نافذة “تواصل” التابعة لوزارة الداخلية، والخاصة بسجلات الموقوفين بسجون المباحث العامة أنه تم إيقاف 23 متھماً بالإرھاب، يمثلون أربع جنسیات، خلال الفترة من مطلع شھر ربیع الثاني الجاري وحتى التاسع من نفس الشھر، حیث لايزال جمیعھم يخضعون للتحقیق.

وطبقا للأرقام، فإن 15 من المحتجزين سعوديون، و 4 روسيين، بالإضافة إلى ثلاثة مصريين، ومتهم من الجنسية الهندية.

تجدر الإشارة إلى أن ھذه أول مرة يظھر فیھا موقوفون روسیون في بیانات الموقوفین بسجون المباحث العامة.

وبلغ إجمالي الموقوفین بسجون المباحث العامة على ذمة قضايا تتعلق بالإرھاب حتى تاريخ الیوم؛ (5298) موقوفاً، يمثلون أكثر من 30 جنسیة.

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