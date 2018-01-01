«العيسى» يوجّه الجامعات لدراسة إنشاء وكالة لـ«شؤون الطالبات»

تواصل – فريق التحرير:

وجّه وزير التعليم، اليوم الاثْنَيْنِ، الدكتور محمد بن أحمد العيسى، الجامعات بدراسة إِنْشَاء وكالة في الجامعات بمسمى “وكالة الجامعة لشؤون الطالبات”، وترشيح إحدى عضوات هَيْئَة التدريس، لتكليفها بعمل وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات.

وَشَدَّد التوجيه -الذي نشرته وزارة التعليم على موقعها الإلكتروني- على أن المرأة في المملكة تشكل مَا يَزِيد على نصف عدد الخريجين من الجامعات؛ مِمَّا يتطلب الاستفادة من هذه الفئة من مجتمعنا الاستفادة الكاملة في الإدارة والإشراف في الجامعات، وخَاصَّة فيما له علاقة بشؤون الطالبات.

وأيدت اللجنة المؤقتة المكلفة بأَعْمَال مجلس التعليم العَالِي في اجتماعها الأخير هذا التوجه الذي سيؤدي إلى اختصار الكثير من الإِجْرَاءَات الإدارية، ويسهم في تحديد مهام وكالة شؤون الطالبات المقترحة بشكل واضح يمنع التقاطع مع مهام وصلاحيات الوكالات الأُخْرَى بالجامعة، وييسر للطالبات مباشرة شؤونهن، ومعالجة قضاياهن بأسرع وقت ممكن.

ومن المرجح أن تعرض أسماء المرشحات لهذه الوكالات على اللجنة المؤقتة لتكليفهن بالعمل.

يَأْتِي ذلك بِنَاءً عَلَى رؤية المملكة “2030”، التي أَطْلَقَتها المملكة، ووضعت من ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والاسْتِمْرَار في تنمية مواهبها، واسْتِثْمَار طاقاتها وتمكينها في الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.