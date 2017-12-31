جراحة دقيقة بـ«الغضروف» تعيد الحركة والإحساس لمريض في «شرورة»

تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق طبي في قسم المخ والاعصاب بمستشفى شرورة العام، بفضل الله، في إعادة الحركة إلى مريض في العقد الرابع كان يعاني من ألم شديد في الرقبة وصعوبة في المشي وعدم القدرة على التحكم في البول.

وقالت صحة نجران إنه بعد استكمال الإجراءات الطبية للمريض وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل استشاري جراحة المخ والاعصاب أظهرت نتائج الرنين المغناطيسي وجود غضروف متكلس ضاغط على النخاع الشوكي ما بين الفقرات العنقية الخامسة والسادسة واعتماد المريض على كرسي متحرك لعدم قدرته على المشي.

وأضافت الصحة أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة للمريض لإزالة الغضروف المتكلس ونصف الفقرة وزراعة غضروف اصطناعي في جراحة متقدمة استغرقت 3 ساعات تكللت بالنجاح بفضل من الله وللتطور الذي يشهده مستشفى شرورة سواء من خلال التجهيزات الطبية الحديثة المتاحة وبرامج الدعم الطبي للتخصصات النادرة والدقيقة.

وذكرت الصحة أنه تم نقل المريض للأقسام الداخلية وقدمت له الرعاية الصحية والعلاجية وتلاحظ تحسن حالته بشكل تدريجي من خلال القدرة على الحركة بدون أي مساعدة والإحساس والتحكم الإرادي وقد غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.

وأكدت الصحة أن إجراء العمليات الدقيقة في مستشفيات المحافظات يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفه إلى تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى والمراجعين دون الحاجة للسفر للمدينة أو خارجها.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتحسين قسم العناية المركزة في مستشفى شرورة وزيادة السعة من 8 أسرة إلى 16 سريراً (غرف نموذجية مستقلة) بالإضافة إلى توسعة وتطوير غرف العمليات وأقسام الطوارئ بهدف تلبية الاحتياجات الصحية، وتدعيمها بأحدث الإمكانيات والتجهيزات الطبية المتطورة للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطن والمقيم على حداً سواء.

الجدير بالذكر أن مستشفى شرورة العام أجرى خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي 168 عملية ناجحة شملت عمليات إنقاذ الحياة والعمليات الدقيقة في تخصصات مختلفة وبلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ خلال نفس الفترة 38074 مراجعا فيما استفاد 15339 مراجعاً من خدمات العيادات الخارجية وعدد المنومين 1690 مريض والولادات 428 ولادة منها 112 ولادة قيصرية.