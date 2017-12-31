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بنوك: «القيمة المضافة» تشمل عقود التمويل العقارية من نوع «إجارة»

بنوك: «القيمة المضافة» تشمل عقود التمويل العقارية من نوع «إجارة»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت بنوك محلية، عبر حساباتها على ‘‘تويتر‘‘ أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 % ستطبَّق بدءًا من اليوم الاثنين، على عقود التمويل العقارية من نوع “إجارة” المتغيرة، والمرتبطة بالسايبر، وستوزع على الأقساط الشهرية، وتشمل القيمة المتبقية دون الأرباح.

وكانت بعض البنوك قد بيَّنت في وقت سابق عبر رسائل توعوية، بثتها عن نظام الضريبة المضافة فيما يخص التعاملات البنكية، أنها ستطبق الضريبة فقط على رسوم الخدمات البنكية، مثل: رسوم إصدار دفاتر الشيكات، وكشوفات الحسابات، وصناديق الأمانات.. وسيتم تحميلها على العميل.

وأكدت أنه لن تكون هناك ضريبة على مبالغ القروض وهوامش ربحها، وأرصدة الحسابات البنكية، ومبالغ التحويل.

 

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