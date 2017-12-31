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«الجارديان»: تجار المخدرات يستخدمون «سناب» و«انستجرام» للإيقاع بصغار السن

«الجارديان»: تجار المخدرات يستخدمون «سناب» و«انستجرام» للإيقاع بصغار السن
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تواصل – سامر محمد:

كشف خبراء لصحيفة “الجارديان” البريطانية عن أن أعدادا متزايدة من المراهقين تشتري المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل “انستجرام” و”سناب شات”.

وأثار الخبراء المخاوف بشأن معدلات شراء صغار السن للمخدرات عبر مواقع التواصل، حيث شهدت تلك التجارة غير المشروعة نموا سريعا خلال العام والنصف الماضي، وتحدث أحد الخبراء مع أطفال يبلغون من العمر 13 عاما اشتروا مخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت عن خبير بريطاني يعمل لدى مؤسسة خيرية معنية برصد الشباب الصغير المدمن أن تجار المخدرات يستغلون الهاشتاجات الرائجة للترويج للمخدرات ويضعون تفاصيل تتعلق بالاتصال غير أساسية، حيث تتم عمليات البيع في معظمها بعد الاتفاق في منصات تواصل أخرى مثل تطبيق Wickr.

وكشف الخبير البريطاني عن أن جمعيته تعاملت مع مدمنين من سن 10 إلى 24 عاما وأن معظم الحالات تترواح أعمارها من 13 إلى 17 عاما، واعتبر أن السبب في انتشار ظاهرة الإدمان بين الصغار هو انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

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