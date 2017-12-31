شاهد.. إيرانيون يحرقون مقر الحرس الثوري بمدينة «شاهين شهر»

تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لحرق أحد مقرات الحرس الثوري الإيراني في مدينة “شاهين شهر”، على أيدي متظاهرين غاضبين.

وأوردت قناة “وصال” أن المقر الذي تم حرقه يعد أحد أكبر مقرات الحرس الثوري وأهمها، ويطلق عليه “الإمام حسين”.

يذكر أن رقعة التظاهرات اتسعت بشكل ملحوظ في إيران، حيث انضم آلاف الإيرانيين إلى المحتجين الغاضبين ضد سياسات النظام الإيراني، التي تسببت بتدهور اقتصادي ومعيشي بمختلف أنحاء البلاد، ودفع شركات ومؤسسات إلى إعلان إفلاسها، وتسريح آلاف الموظفين والعاملين.

وترددت أنباء عن خروج محافظات إيرانية عن سيطرة الأجهزة الأمنية، في وقت سقط فيه متظاهرون قتلى برصاص الحرس الثوري.