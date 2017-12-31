«الإسكان»: تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام المقبل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

عضوة شورى تعترف: نعم عارضت إسقاط القروض عن المرابطين.. وهذه أسبابي

عضوة شورى تعترف: نعم عارضت إسقاط القروض عن المرابطين.. وهذه أسبابي

مواطن باع أمَّه وكلَّ أهله لأجل زوجته.. ففوجئ بـ«الخُلع» لسبب غير متوقع!

مواطن باع أمَّه وكلَّ أهله لأجل زوجته.. ففوجئ بـ«الخُلع» لسبب غير متوقع!

راتب 3 شهور مكافأة لموظفين بالهيئات الحكومية سنوياً.. تعرَّف على التفاصيل

راتب 3 شهور مكافأة لموظفين بالهيئات الحكومية سنوياً.. تعرَّف على التفاصيل

«نيويورك تايمز» تُفجِّر مفاجأة مدوية عن مظاهرات إيران

«نيويورك تايمز» تُفجِّر مفاجأة مدوية عن مظاهرات إيران

«الإسكان»: تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام المقبل

«الإسكان»: تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام المقبل
0

تواصل – واس:

سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، الوحدات السكنية لعدد من المواطنين المستفيدين من برنامج “سكني” في مشروع وزارة الإِسْكَان في ناوان بمحافظة المخواة، الذي يبلغ عدد وحداته السكنية 115 فيلا، فيما أعلن وزير الإِسْكَان ماجد الحقيل اسْتِمْرَار المرحلة الثَّانِية من برنامج “سكني” لتحقيق مستهدفها بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018م.

وكان في استقبال سُمُوّه لدى وصوله مقر المشروع، وزير الإِسْكَان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز وكيل الوزارة للفروع، ووكيل إمارة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ومحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا.

ثم أزاح سمو أمير الباحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع الذي يقع على مساحة تزيد عن 121 ألف متر مربع ويضم 115 فيلا، تبلغ مساحة بناء الواحدة منها 237 مِتْرَاً مُرَبَّعَاً، وتتكون من دورين، بعدها قَامَ سُمُوّه بقص الشريط لإحدى الفلل كنموذج، حيث استمع إلى شرح من وزير الإِسْكَان عن مكونات الفيلا.

بَعْدَ ذَلِكَ تجول أمير الباحة في أرجاء خيمة التسويق للمنتجات السكنية، واطَّلَعَ على مَا تقدمه من خدمات للرَاغِبِين في الحصول على الإِسْكَان، ثم شاهد والحضور عَرْضَاً مرئياً عن المشروع ومراحل تنفيذه وآلية الحصول على الإِسْكَان.

إِثْرَ ذَلِكَ سلم سمو أمير الباحة عَدَدَاً من المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية، كما كرم سُمُوّه الجهات التسويقية المشاركة في المشروع، فيما تسلم سُمُوّه هدية تذكارية من وزير الإِسْكَان بهذه المناسبة.

وأَعْرَب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود في تصريح صحفي عقب الافتتاح عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حَفِظَهُمَا اللهُ –  ولوزارة الإِسْكَان ممثلة في الوزير الأستاذ ماجد الحقيل، على الأَعْمَال والجهود التي يقومون بها في مشروعات الإِسْكَان بالمنطقة لخدمة المواطنين.

وبين سُمُوّه أن هذا المشروع بَادِرَة طيبة وتعد بداية لمشروعات مستقبلية ستشهدها المنطقة، متطلعاً سُمُوّه إلى زيادة مشروعات الإِسْكَان في مختلف مناطق المملكة في ظل مَا تشهده من نمو سكاني متزايد، مُنَوِّهَاً بما توليه القيادة الرشيدة في حل كل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ مشروعات الإِسْكَان.

وَأكَّدَ سمو أمير الباحة بأنه سيتم العمل مع وزارة الإِسْكَان على تحديد العديد من المشاريع المستقبلية في تهامة وسراة منطقة الباحة بمشيئة الله.

مِنْ جَانِبِهِ، ثمّن وزير الإِسْكَان الأستاذ ماجد الحقيل دعم سمو أمير منطقة الباحة ومتَابَعَته واهتمامه بمشروعات الوزارة في المنطقة، مُؤكِّدَاً أن تدشين سُمُوّه لمشروع الوزارة وبدء تسليم الوحدات في محافظة المخواة اليوم يعكس حرصه على كل مَا يخدم أبناء المنطقة.

وأَوْضَحَ الحقيل أن وزارة الإِسْكَان من خلال برنامج “سكني” في العام 2017 تَمَكَّنَت من تَلْبِيَة رغبات نحو 30%‎ من مستحقي الدعم السكني في منطقة الباحة، وذلك بتخصيص نحو 3 آلاف منتج سكني وتمويلي تَشْمَل وحدات سكنية، وأراضي مطورة يتم تقديمها بشكل مجاني للمواطنين، إِضَافَة إلى التمويل المَدْعُوم، لَافِتَاً إلى أن مشروع ناوان في المخواة الذي تم تدشينه اليوم يضم 115 فيلا سكنية جاهزة، بمساحات تصل إلى 450 مِتْرَاً مُرَبَّعَاً للفيلا، ويقع على مساحة 121.225 مِتْرَاً مُرَبَّعَاً.

وبين الحقيل أن هذا المشروع يَأْتِي ضمن مشاريع متنوعة تَشْمَل جميع مناطق المملكة، تتكامل فيها كافة خدمات البنية التحتية بما في ذلك شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة وغيرها، مُؤكِّدَاً أن مشروع ناوان وغيره من مشاريع الفلل الجاهزة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تخصيصها للمواطنين وبدأت إِجْرَاءَات تسليمها بعد استكمال معاينتها وحجزها من خلال المعارض التي تم إِطْلَاقها مُسْبَقَاً.

وأَضَافَ وزير الإِسْكَان أن برنامج “سكني” الذي تم إطلاق مرحلته الأولى مطلع عام 2017 تمكّن من تحقيق مستهدفه بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي، شَمِلَت كافة مناطق المملكة تنوعت بين الفلل الجاهزة بما يصل إلى 10 آلاف فيلا، وعبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص بما يتجاوز 110 آلاف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق، و75 ألف قطعة أرض مطورة يتم تقديمها للمواطنين بشكل مجاني، و85 ألف تمويل مَدْعُوم يتم تقديمه بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وَأَشَارَ إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم اكْتِمَال حجوزات العديد من المشاريع التي أعلنت الوزارة بدء مرحلة الحجز فيها بما يتجاوز العشرة آلاف وحدة سكنية في عدد من مدن المملكة كالرياض، والدمام، أبها وخميس مشيط، والأحساء والخبر، ورابغ، وبيش، إِضَافَة إلى تحقيق نسب حجوزات عالية في القنفذة وصامطة، وجدة، والدمام، وتبوك وعرعر وغيرها، مُؤكِّدَاً أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المعارض في كافة مناطق المملكة لتحقيق أهداف الوزارة بضخ المزيد من الوحدات السكنية لتمكين المواطنين من سرعة تملك السكن المناسب بالجودة العَالِية والسعر المناسب.

وحول المرحلة المقبلة من العام 2018 أكَّدَ الحقيل اسْتِمْرَار المرحلة الثَّانِية من برنامج “سكني” لتحقيق مستهدفها بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي تَشْمَل 125 ألف وحدة سكنية، و100 ألف تمويل مَدْعُوم، و75 قطعة أرض مطورة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها بَدْءَاً من يناير المقبل، مُنَوِّهَاً بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم لمشروعات الإِسْكَان لكل مَا فيه خدمة المواطنين.

مِنْ جَانِبِهِم عبّر المستفيدون من برنامج سكني عن تقديرهم لما تبذله إمارة المنطقة، ووزارة الإِسْكَان من جهود في خدمة الوطن والمواطن والعمل المستمر على توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب؛ تَنْفِيذَاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

حضر حفل التدشين مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير فرع الإِسْكَان بالمنطقة المهندس عثمان الزهراني، وعدد من المَسْؤُولين في المنطقة والمحافظة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«استئناف مكة» تصادق على سجن «أكاديمي الباحة» شهراً وغرامة 10 آلاف ريال

«استئناف مكة» تصادق على سجن «أكاديمي الباحة» شهراً وغرامة 10 آلاف ريال

الباحة.. افتتاح أولى جلسات محاكمة 16 متهماً من «الصحة»

الباحة.. افتتاح أولى جلسات محاكمة 16 متهماً من «الصحة»

الإسكان: اكتمال حجز 1500 فيلا وتاون هاوس في الدمام

الإسكان: اكتمال حجز 1500 فيلا وتاون هاوس في الدمام

أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب «الزهراني»

أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب «الزهراني»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!
مقالات

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!

المزيد
«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)
تقارير وحوارات

«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)

المزيد
مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>