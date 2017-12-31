«الإسكان»: تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام المقبل

تواصل – واس:

سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، الوحدات السكنية لعدد من المواطنين المستفيدين من برنامج “سكني” في مشروع وزارة الإِسْكَان في ناوان بمحافظة المخواة، الذي يبلغ عدد وحداته السكنية 115 فيلا، فيما أعلن وزير الإِسْكَان ماجد الحقيل اسْتِمْرَار المرحلة الثَّانِية من برنامج “سكني” لتحقيق مستهدفها بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018م.

وكان في استقبال سُمُوّه لدى وصوله مقر المشروع، وزير الإِسْكَان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز وكيل الوزارة للفروع، ووكيل إمارة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ومحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا.

ثم أزاح سمو أمير الباحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع الذي يقع على مساحة تزيد عن 121 ألف متر مربع ويضم 115 فيلا، تبلغ مساحة بناء الواحدة منها 237 مِتْرَاً مُرَبَّعَاً، وتتكون من دورين، بعدها قَامَ سُمُوّه بقص الشريط لإحدى الفلل كنموذج، حيث استمع إلى شرح من وزير الإِسْكَان عن مكونات الفيلا.

بَعْدَ ذَلِكَ تجول أمير الباحة في أرجاء خيمة التسويق للمنتجات السكنية، واطَّلَعَ على مَا تقدمه من خدمات للرَاغِبِين في الحصول على الإِسْكَان، ثم شاهد والحضور عَرْضَاً مرئياً عن المشروع ومراحل تنفيذه وآلية الحصول على الإِسْكَان.

إِثْرَ ذَلِكَ سلم سمو أمير الباحة عَدَدَاً من المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية، كما كرم سُمُوّه الجهات التسويقية المشاركة في المشروع، فيما تسلم سُمُوّه هدية تذكارية من وزير الإِسْكَان بهذه المناسبة.

وأَعْرَب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود في تصريح صحفي عقب الافتتاح عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حَفِظَهُمَا اللهُ – ولوزارة الإِسْكَان ممثلة في الوزير الأستاذ ماجد الحقيل، على الأَعْمَال والجهود التي يقومون بها في مشروعات الإِسْكَان بالمنطقة لخدمة المواطنين.

وبين سُمُوّه أن هذا المشروع بَادِرَة طيبة وتعد بداية لمشروعات مستقبلية ستشهدها المنطقة، متطلعاً سُمُوّه إلى زيادة مشروعات الإِسْكَان في مختلف مناطق المملكة في ظل مَا تشهده من نمو سكاني متزايد، مُنَوِّهَاً بما توليه القيادة الرشيدة في حل كل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ مشروعات الإِسْكَان.

وَأكَّدَ سمو أمير الباحة بأنه سيتم العمل مع وزارة الإِسْكَان على تحديد العديد من المشاريع المستقبلية في تهامة وسراة منطقة الباحة بمشيئة الله.

مِنْ جَانِبِهِ، ثمّن وزير الإِسْكَان الأستاذ ماجد الحقيل دعم سمو أمير منطقة الباحة ومتَابَعَته واهتمامه بمشروعات الوزارة في المنطقة، مُؤكِّدَاً أن تدشين سُمُوّه لمشروع الوزارة وبدء تسليم الوحدات في محافظة المخواة اليوم يعكس حرصه على كل مَا يخدم أبناء المنطقة.

وأَوْضَحَ الحقيل أن وزارة الإِسْكَان من خلال برنامج “سكني” في العام 2017 تَمَكَّنَت من تَلْبِيَة رغبات نحو 30%‎ من مستحقي الدعم السكني في منطقة الباحة، وذلك بتخصيص نحو 3 آلاف منتج سكني وتمويلي تَشْمَل وحدات سكنية، وأراضي مطورة يتم تقديمها بشكل مجاني للمواطنين، إِضَافَة إلى التمويل المَدْعُوم، لَافِتَاً إلى أن مشروع ناوان في المخواة الذي تم تدشينه اليوم يضم 115 فيلا سكنية جاهزة، بمساحات تصل إلى 450 مِتْرَاً مُرَبَّعَاً للفيلا، ويقع على مساحة 121.225 مِتْرَاً مُرَبَّعَاً.

وبين الحقيل أن هذا المشروع يَأْتِي ضمن مشاريع متنوعة تَشْمَل جميع مناطق المملكة، تتكامل فيها كافة خدمات البنية التحتية بما في ذلك شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة وغيرها، مُؤكِّدَاً أن مشروع ناوان وغيره من مشاريع الفلل الجاهزة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تخصيصها للمواطنين وبدأت إِجْرَاءَات تسليمها بعد استكمال معاينتها وحجزها من خلال المعارض التي تم إِطْلَاقها مُسْبَقَاً.

وأَضَافَ وزير الإِسْكَان أن برنامج “سكني” الذي تم إطلاق مرحلته الأولى مطلع عام 2017 تمكّن من تحقيق مستهدفه بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي، شَمِلَت كافة مناطق المملكة تنوعت بين الفلل الجاهزة بما يصل إلى 10 آلاف فيلا، وعبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص بما يتجاوز 110 آلاف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق، و75 ألف قطعة أرض مطورة يتم تقديمها للمواطنين بشكل مجاني، و85 ألف تمويل مَدْعُوم يتم تقديمه بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وَأَشَارَ إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم اكْتِمَال حجوزات العديد من المشاريع التي أعلنت الوزارة بدء مرحلة الحجز فيها بما يتجاوز العشرة آلاف وحدة سكنية في عدد من مدن المملكة كالرياض، والدمام، أبها وخميس مشيط، والأحساء والخبر، ورابغ، وبيش، إِضَافَة إلى تحقيق نسب حجوزات عالية في القنفذة وصامطة، وجدة، والدمام، وتبوك وعرعر وغيرها، مُؤكِّدَاً أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المعارض في كافة مناطق المملكة لتحقيق أهداف الوزارة بضخ المزيد من الوحدات السكنية لتمكين المواطنين من سرعة تملك السكن المناسب بالجودة العَالِية والسعر المناسب.

وحول المرحلة المقبلة من العام 2018 أكَّدَ الحقيل اسْتِمْرَار المرحلة الثَّانِية من برنامج “سكني” لتحقيق مستهدفها بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي تَشْمَل 125 ألف وحدة سكنية، و100 ألف تمويل مَدْعُوم، و75 قطعة أرض مطورة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها بَدْءَاً من يناير المقبل، مُنَوِّهَاً بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم لمشروعات الإِسْكَان لكل مَا فيه خدمة المواطنين.

مِنْ جَانِبِهِم عبّر المستفيدون من برنامج سكني عن تقديرهم لما تبذله إمارة المنطقة، ووزارة الإِسْكَان من جهود في خدمة الوطن والمواطن والعمل المستمر على توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب؛ تَنْفِيذَاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

حضر حفل التدشين مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير فرع الإِسْكَان بالمنطقة المهندس عثمان الزهراني، وعدد من المَسْؤُولين في المنطقة والمحافظة.