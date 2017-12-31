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مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بالحالات الإنسانية للاجئين السوريين في الأردن

مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بالحالات الإنسانية للاجئين السوريين في الأردن
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تواصل – واس:

تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بدفع تكاليف الإيجار لعدد من مساكن اللاجئين السوريين المصنفين كحالات إنسانية، من ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين، وذوي الإعاقة القاطنين في الأردن حيث قام المركز بدفع بدل الإيجار لإيواء (42) أسرة.

ويولي مركز الملك سلمان للإغاثة المشاريع والبرامج الإيوائية، اهتمامه نظراً لما لهذا الجانب من أهمية بالنسبة للاجئ السوري في ظل ما يواجهه من صعوبة ومعاناة جراء ارتفاع الإيجارات مع قلة الدعم المقدم لهم؛ بسبب تراجع نشاط العديد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمهتمة بهذا الجانب.

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